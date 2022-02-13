حملات نظافة مكثفة في «أبو قرقاص» بالمنيا (صور)

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، من حملات رفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة من شوارع المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها، وتمكنت من رفع 250 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي الغربي.

قال اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة أبو قرقاص، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو قرقاص نفذت حملة نظافة مكبرة تحت إشراف محمود عبد المعطي نائب رئيس المركز والمدينة، وناصر احمد مدير ادارة المخلفات الصلبة بالمدينة، ورفع 250 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من المقلب الوسيط ونقلها الى الظهير الصحراوي الغربي.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية اتليدم برئاسة الدكتور الحسيني الدبيكي وتحت اشراف محمود عبد المعطى نائب رئيس المركز والمدينة نفذت حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس، تمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق قرية اتليدم والتوابع كما شملت الحملة صيانة الكشافات و اعمدة الانارة.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بقرية ابيوها برئاسة علي ظريف وتحت إشراف طه داؤود نائب رئيس المركز والمدينة نظمت حملة ليلية مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق قرية ابيوها والتوابع كما شملت الحملة صيانة الكشافات و اعمدة الانارة

ولفت إلى أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا باستمرار تنفيذ حملات النظافة والتجميل ورفع تجمعات القمامة والمخلفات وضرورة الاهتمام بمنظومة النظافة وتجميل وتشجير المدن والقرى على مستوى مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص مستمرة في حملات النظافة وأعمال الإنارة والكهرباء بشوارع وأحياء المدينة والقري التابعة لها لرفع كفاءة المنظومتين وتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة والقرى.