لأعمال التطوير والرصف.. أهالي السيدة زينب يرسلون خطاب شكر لمحافظ القاهرة

تقدم عدد من أهالي السيدة زينب بالشكر لمحافظ القاهرة وأرسل أهالي الحي رسالة مفادها الشكر والتقدير والعرفان إلى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة والأجهزة التنفيذية نظرًا لما يشهده الحي من أعمال التطوير ورصف وتشجير.

وأشارت محافظة القاهرة في بيان لها إلى أن أهالي الحي يثمنون جهود أجهزة محافظة القاهرة لتطوير عدة شوارع مثل: شارع عبد المجيد اللبان، شارع بن يزيد ارض يعقوب، شارع خليفة، شارع خضر، شارع البنان، شارع البراد، شارع السعدني، شارع التمرجي، شارع المهدلي، شارع النجار، شارع مشهد الرأس، شارع بيرم التونسي، شارع البغالة، شارع عوف، شارع سكة سيدي زيد، شارع الشيخ علي يوسف، شارع أمين سامي، شارع حسن الانور، شارع السلخانة، شارع عباس، شارع الشيخ أمام محكمة زينهم، شارع قدري، شارع الزيادة، شارع علي بن صالح، شارع الرحبة، شارع التلول، حوش أيوب، شارع بركة الفيل.

كما أثنى أهالي الحي على توجيهات المحافظ للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لخلق متنفس صحي وبيئة نظيفة ومظهر جمالي يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحي العريق، تلك الجهود التي تتمثل في مشروع الحديقة الكبرى بميدان السيدة زينب، وكذلك تطوير الجزيرة الوسطى بميدان السيدة زينب وشارع بورسعيد، فضلًا عن تطوير منظومة الإنارة بالعديد من شوارع الحي ورفع كفاءة الكشافات بالشياخات، بالإضافة إلى الاستجابة لشكاوى قاطني الحي فيما يتعلق بتقليم الأشجار الضخمة نظرًا لما كانت تسببه من دخول القوارض والحشرات لشرفات المنازل وكذلك خطورتها على المارة والسيارات بالشوارع.

وذكر قاطني حي السيدة زينب أن أعمال التطوير لا تزال قائمة على قدم وساق في طفرة لم يشهدها الحي منذ 15 عامًا.