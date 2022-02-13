الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون العمل

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، بشكل نهائي، على مشروع قانون العمل.

وقال “أبوشقة”، خلال الجلسة: "أُعلن موافقة المجلس نهائيًا على الأمانة العامة للمجلس مراعاة العمل وفقًا للائحة. وجاءت موافقة المجلس بعد طلب أكثر من 12 نائبًا إجراء مناقشة مرة ثانية على المادة 50 من مشروع القانون، وذلك وفقًا للائحة المجلس".

وأضاف أن “طلب إعادة المناقشة جاء متوافقًا مع صميم القانون والدستور، وبعد الانتهاء من مناقشة المادة 50 تمت الموافقة نهائيًا علي مشروع القانون”.

فصل من العمل الأمانة العامة مجلس الشيوخ القانون الجديد مشروع قانون العمل

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