الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين يبشِّر بتراجع أسعار السلع الأسياسية في رمضان

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع الأساسية ستشهد تراجعاً خلال شهر رمضان المقبل، أقل مما نشهده الآن خاصة مع المبادرات التي يتم إطلاقها.

وأضاف المصيلحي، على هامش افتتاح المركز النموذجي بالغرفة التجارية بأسيوط، إلى أن موسم توريد القمح المحلي سيبدأ منتصف أبريل المقبل وسيزيد الاحتياطي الاستراتيجي ليكفي حتى شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف أن الوزارة اتخذت إجراءات تحوطية لتأمين مخزونها من الأقماح حيث عملت على تنويع مناشئ استيرادها كالولايات المتحدة وفرنسا وروسيا ورومانيا وأوكرانيا، كما قامت بتكوين احتياطي استراتيجي من القمح يكفي أكثر من 5 شهور.

الولايات المتحدة شهر رمضان التجارة الداخلية وزير التموين احتياطي استراتيجي الشهر المقبل موسم توريد القمح تشكيل لجنة جائحة كورونا التموين والتجارة الداخلية شهر رمضان المقبل السوق العالمي حلول شهر رمضان الغرف باتخاذ إجراءات خلال شهر رمضان

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