حبس وتغريم 13 سائقًا بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات في القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، اليوم الأحد، بالحبس مع الشغل لمدة سنتين والغرامة ١٠ آلاف جنيه وإيقاف تراخيص لمدة ٦ شهور لـ ١٣سائقًا لسيارات نقل وأجرة وميكروباص وملاكي ودراجتين ناريتين بعد ثبوت إدانتهم بتعاطي المواد المخدرة خلال القيادة وإيجابية العينة المأخوذة منهم بالكاشف الاستدلالي.

وكانت الإدارة العامة للمرور شنت عدة حملات على مستوى الجمهورية شملت الطرق الرئيسية بين المحافظات ومنها الطريق الزراعي للكشف على السائقين من متعاطي المواد المخدرة لخطورة ما يمثل ذلك على الأرواح والممتلكات بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٣ سائقًا ما بين دراجة نارية وسيارات نقل وميكروباص وملاكي وأجرة وبإجراء الفحص الاستدلالي عن طريق الخبير الفني التابع لوزارة الصحة المتواجد بالحملة عن طريق الكاشف وفق التعديل الجديد في قانون المرور الجديد.

وتبين إيجابية العينات المأخوذة منهم لأنواع متعددة من المخدرات ما بين حشيش ومورفين وقنب وهيروين وتمت إحالة المتهمين للنيابة العامة والتي أحالتهم بدورها للطب الشرعي لإعادة التحاليل لهم مرة أخرى والتى أثبتت إيجابية العينات لتناول المخدرات بأنواع مختلفة فأحالتهم النيابة لمحاكمة عاجلة لخطورة ما يمثله ذلك على الأرواح والممتلكات.