حبس عاطل قتل صديقه لخلاف على المخدرات فى الإسماعيلية

قررت نيابة مركز الإسماعيلية، اليوم الأحد، حبس شاب عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل صديقه بسبب الخلاف على المخدرات، بعزبة الزغابة التابعة لأبو عطوة بمركز ومدينة الإسماعيلية.

تلقى أمن الإسماعيلية بلاغًا بقيام شاب يدعى "فارس"، 23 عامًا، بطعن صديقه محمود محمد وشهرته "محمود خلولة" 23 عامًا، بعدة طعنات، بسبب خلافات على المواد المخدرة، وفر هاربًا.

وعثر أحد المارة على المجني عليه داخل إحدى مزارع المانجو، بعزبة الزغابة بمنطقة أبوعطوة التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة.

ونجح ضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية في القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتم عرض المتهم على النيابة العامة، والتى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.