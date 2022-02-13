الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الانسحاب من أفغانستان.. ما علاقة سقوط كابول بالأزمة الأوكرانية؟

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء أمس السبت، على الأزمة الروسية- الأوكرانية الحالية.

الانسحاب من أفغانستان 

 أشار ترامب إلى أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، شجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على غزو أوكرانيا، وفق لشبكة فوكس نيوز.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن ترامب أن الولايات المتحدة، ما كانت لتكون بهذا الضعف في أزمة أوكرانيا، لو كان هو في البيت الأبيض.

كما أفاد التقرير الأمريكي بأن ترامب يواجه عمليا في كلامه سهام الانتقاد إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي هزمه في انتخابات عام 2020.

وأوضح التقرير أن ترامب يعتبر أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي قاده بايدن، كان "صادما"، وما كان يجب أن يحدث.

وألقى الرئيس السابق باللوم على إدارة بايدن في أزمة أوكرانيا، وربط ذلك بالانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس 2021.

وقال إن كلا من روسيا والصين كانتا تراقبان الوضع في أفغانستان عن كثب، حسبما أفادت الشبكة الأمريكية في تقريرها الصادر.

وأوضح ترامب:"كيف وصلنا إلى هنا (تهديد روسيا بغزو أوكرانيا) هو نتيجة ما شاهدوه في أفغانستان.

أسوأ انسحاب في التاريخ

واضاف، لقد شاهدوا أسوأ انسحاب واهن في تاريخ أي جيش على الأرجح".

وتابع: قالوا (الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتن) ما الذي يحدث لهم (الأمريكيين)؟ إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون (يقصد الأمريكيين مجددا)؟.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي السابق إن قادة الصين وروسيا صاروا أكثر طموحا فجأة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وفق فوكس نيوز.

وأضاف: "اعتقد أن بوتن كان يريد التفاوض حقا لفترة من الوقت، لكن بعدما شاهد ما الانسحاب السيء إلى حد لا يصدق في أفغانستان، حيث أخرجوا الجيش أولا وما يعادل من 85 مليار دولار من المعدات العسكرية لطالبان، أصبح (بوتن) أكثر جرأة.

روسيا ترامب الغزو الروسي افغانسان أوكرانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

«ميدو يسقط فى الفخ».. المشجع الأهلاوى بمباراة الزمالك يفجر مفاجأة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

مخاوف من الحرب.. إسرائيل تبدأ عملية إجلاء أسر بعثتها الدبلوماسية من أوكرانيا

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟