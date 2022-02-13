الانسحاب من أفغانستان.. ما علاقة سقوط كابول بالأزمة الأوكرانية؟

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مساء أمس السبت، على الأزمة الروسية- الأوكرانية الحالية.

الانسحاب من أفغانستان

أشار ترامب إلى أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، شجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن على غزو أوكرانيا، وفق لشبكة فوكس نيوز.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن ترامب أن الولايات المتحدة، ما كانت لتكون بهذا الضعف في أزمة أوكرانيا، لو كان هو في البيت الأبيض.

كما أفاد التقرير الأمريكي بأن ترامب يواجه عمليا في كلامه سهام الانتقاد إلى الرئيس الديمقراطي جو بايدن، الذي هزمه في انتخابات عام 2020.

وأوضح التقرير أن ترامب يعتبر أن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، الذي قاده بايدن، كان "صادما"، وما كان يجب أن يحدث.

وألقى الرئيس السابق باللوم على إدارة بايدن في أزمة أوكرانيا، وربط ذلك بالانسحاب الأميركي من أفغانستان في أغسطس 2021.

وقال إن كلا من روسيا والصين كانتا تراقبان الوضع في أفغانستان عن كثب، حسبما أفادت الشبكة الأمريكية في تقريرها الصادر.

وأوضح ترامب:"كيف وصلنا إلى هنا (تهديد روسيا بغزو أوكرانيا) هو نتيجة ما شاهدوه في أفغانستان.

أسوأ انسحاب في التاريخ

واضاف، لقد شاهدوا أسوأ انسحاب واهن في تاريخ أي جيش على الأرجح".

وتابع: قالوا (الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتن) ما الذي يحدث لهم (الأمريكيين)؟ إنهم لا يعرفون ماذا يفعلون (يقصد الأمريكيين مجددا)؟.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي السابق إن قادة الصين وروسيا صاروا أكثر طموحا فجأة بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، وفق فوكس نيوز.

وأضاف: "اعتقد أن بوتن كان يريد التفاوض حقا لفترة من الوقت، لكن بعدما شاهد ما الانسحاب السيء إلى حد لا يصدق في أفغانستان، حيث أخرجوا الجيش أولا وما يعادل من 85 مليار دولار من المعدات العسكرية لطالبان، أصبح (بوتن) أكثر جرأة.