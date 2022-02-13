الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«العربي»: إطلاق خدمات متميزة بالغرف التجارية لصالح الاقتصاد القومي

المهندس إبراهيم العربي
المهندس إبراهيم العربي

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن إطلاق الغرف التجارية  لخدمات جديدة تتناسب مع التطورات العصرية لخدمة كافة منتسبيها على مستوى الجمهورية، خطوة مهمة لتطوير الاقتصاد القومي طبقًا للخطة التنموية العامة للدولة.
جاء ذلك اليوم خلال افتتاح غرفة أسيوط  للمركز النموذجي للشباك الواحد، والذي يضم الغرفة التجارية والسجل التجاري المتميز، وخدمات مركز الإرشاد الضريبي، وخدمات وزارة التموين  والدمغة والموازين، وحماية المستهلك وخدمة البطاقات الذكية، وافتتاح المراكز المميزة في محافظات دمياط والأقصر والسويس عبر تقتية فيديو كونفرانس.
جاء ذلك في حضور  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط  وعمرو أبو العيون رئيس غرفة أسيوط، وعدد من رجال أعمال مصر.
وأضاف أن اتحاد الغرف التجارية بغرفه المختلفة يسعى إلى تقديم خدمات متميزة  لتجار  مصر بما يحقق لهم سبل الراحة في خدمة وتنمية أنشتطتهم المختلفة التي تخدم اقتصادنا القومي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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