روسيا: منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن تكون شاملة وليس أداة تنفيذ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن تصبح منظمة شاملة وليس أداة ووسيلة تنفيذ.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، من المهم جدا أن تتوقف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا عن لعب دور الأداة، بل يجب أن تصبح منظمة شاملة تتعامل بالفعل مع قضايا الأمن والتعاون في أوروبا التي لا يجوز أن تفرز الدول إلى بلدان من الدرجة الأولى ومن الدرجة الثانية".

وتابع نحن نقول إن دور منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يجب أن يزداد، و علاوة على ذلك، في سياق سلسلة المشاورات حول الضمانات الأمنية، كانت هناك مشاورات بين موسكو ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

يأتي هذا فيما قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين، إن تعليمات صدرت لموظفي السفارة الأسترالية في العاصمة الأوكرانية كييف بالانتقال إلى مكتب مؤقت في مدينة لفيف الواقعة بغرب أوكرانيا على بعد حوالي 70 كيلومترا من الحدود مع بولندا، مجددة دعوتها للأستراليين لمغادرة أوكرانيا على الفور، وذلك إثر تدهور الوضع السريع على الحدود الروسية-الأوكرانية.