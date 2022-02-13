قاتل مطلقته في العجوزة.. «ضربها علقة موت لرفضها العودة لعصمته»

أكد أفراد من عائلة ربة منزل لقت مصرعها في استجوابهم أمام النيابة العامة أن طليقها وراء قتلها وأكدوا أنه دائم الاعتجاء عليها بالضرب ما دفعهم للسعي للتفريق بينهما بالطلاق.

وأشاروا إلى أن المتهم استمر في التربص بابنتهم القتيلة بعد الطلاق وكان دائم الاعتداء عليها لفظيا باتصالات هاتفية.

ويوم الحادث حضر لمقابلتها رغما عنها لإجبارها على الصلح واستئناف حياتهما الزوجية والعودة لعصمته، وعندما أصرت على الرفض اعتدى عليها بالضرب حتى أزهق روحها.

وقال المتهم عقب القبض عليه أنه لم يقصد قتلها، وذكر أن خلافات أسرية بينهما أدت إلى نشوب مشادة كلامية، ولم يتمالك نفسه واعتدى عليها بالضرب، وتركها عقب ذلك وفر هاربا.

وأضاف المتهم أنه فوجئ عقب ذلك بوفاتها متأثرة بالإصابات التي لحقت بها، عقب نقل أفراد أسرتها لها إلى المستشفى، وأشار إلى أنه كان يرغب في تأديبها فقط – برغم طلاقهما-، وأنه شعر بإهانتها له بسبب رفضها المتكرر بالعودة له.

وأنهى عامل حياة طليقته بمنطقة العجوزة، حيث اعتدى عليها بالضرب المبرح، مما أسفر عن تدهور حالتها الصحية وفارقت الحياة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.