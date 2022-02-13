الأحد 13 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتشار أمني مكثف لتأمين مباراة نهائي كأس العالم لكرة السلة

كرة السلة
كرة السلة

أنهى رجال الأمن، اليوم الأحد،  استعدادهم لتأمين مباراة فريق بورجوس الإسباني، مع فلامنجو البرازيلي، في المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة المقامة بمصر.

وشكلت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية غرف عمليات لمتابعة سير المباراة وتأمين الجماهير وطاقم التحكيم وممر اللاعبين، لخلق أجواء آمنة للحضور.

وحقق فريق بورجوس الإسباني لكرة السلة الفوز على نادي الزمالك في نصف نهائي كأس العالم للأندية بنتيجة 78/61، ليحدد موعدًا مع فلامنجو البرازيلي في المباراة النهائية.

وواجه الزمالك نظيره بورجوس الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في مصر والتي انطلقت في تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة.

وبدأ الزمالك المباراة بشكل جيد إلا أن الفريق الإسباني تمكن من التفوق في الفترة الأولى بنتيجة 23/16، واستمر تفوق حامل لقب البطولة في الفترة الثانية الذي أنهاه لصالحه بنتيجة 44/34.

مباراة كأس العالم للأندية كأس العالم مصر فلامنجو بورجوس الإسباني البرازيل

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