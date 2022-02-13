الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«نار الغيرة» أحرقت زوجها بمساعدة شقيقتها

حرق شخص
حرق شخص

تستكمل  محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة سيدة احتجزت وقتلت زوجها حرقا بمعاونة  شقيقتها بسبب شعورها بـ “الغيرة الجنونية” عقب انفصالهما وارتباطه بامرأة أخرى، وقعت الجريمة  في مسكن الزوجية بمنطقة دارالسلام بمحافظة القاهرة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهمتين “ر . ك”-٣٢ سنة ربة منزل، وشقيقتها “ر . ك ”، وشهرتها نورا، ٣٠ سنة ربة منزل اشتركوا في قتل المجني عليه أحمد خالد عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتله، واعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال و"ولاعة" وما إن أيقنتا إحكام سيطرتهن علي المجني عليه، إلا وقامت الأولى بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده، وألقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال ولاعة.

 فامتدت النيران لجسد المجني عليه، وأحدثت الإصابات الثابتة والموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي وقد أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمة الثانية علي مسرح الجريمة للشد من أذر شقيقتها أثناء ارتكاب جريمة قتل المجني عليه.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولى بدون أمرا من الحكام المختصين بأن احكمت إغلاق  باب الوحدة السكنية من الداخل، واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته للحيلولة دون مغادرته لمحل الواقعة بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام بالتحقيقات، بالإضافة إلى إحراز الأولى وحيازة الثانية أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة مما تستعملا في الاعتداء على الأشخاص والاموال.

وشهد “ك . ع” 20سنة طالب،  جار المتهمتان  أمام النيابة العامة، أنه أثناء تواجده بمحل سكنه بالعقار الكائن به محل الواقعة، فوجئ بطرق المتهمتين باب مسكنه مستغثين به لإخفائهن لديه، وما أن رفض طلبهما ودفعهما خارج مسكنه وباسترقاقه النظر من فتحة الباب إلا وأبصر النيران ممسكة بجسد المجني عليه.

محاكمة سيدة محاكمة ربة منزل زوجها دار السلام المستشار ابو بكر عوص الله

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