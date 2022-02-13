دميترى بيسكوف يوضح سبب شراء أوروبا للغاز بسعر مرتفع

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن الأوروبيين رفضوا التعاون طويل الأمد والتفاعل مع السوق في مجال واردات مصادر الطاقة، لذلك يضطرون الآن لشراء الغاز بسعر مرتفع.

وأضاف بيسكوف: "أكد الرئيس فلاديمير بوتين بشأن التعاون في مجال الطاقة، أن جميع تفاعلاتنا في مجال توريد مصادر الطاقة يجب أن تكون شفافة قدر الإمكان، وقائمة على السوق حصرا وتستند على عقود طويلة الأجل. لكن هذا ما ابتعد عنه الأوروبيون، ولذلك الآن يشترون الغاز - ليس بسعر 300، بل 1300".

كتبت المفوضية الأوروبية في توقعاتها الاقتصادية الشتوية أن أسعار الغاز بالجملة في الأسواق الفورية في الاتحاد الأوروبي قد تستقر اعتبارا من الربع الثاني من هذا العام. في الوقت نفسه، وفقا لحسابات المفوضية الأوروبية، قد تكون الأسعار في عام 2022 أعلى مما كان متوقعا في الخريف، وقد تنخفض في ربيع عام 2023.

و علي صعيد آخر ، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن موسكو سلمت مذكرة للملحق العسكري الأمريكي تتعلق بحادث الغواصة الأمريكية، التي تعمل بالطاقة النووية في المياه الروسية بالقرب من جزر الكوريل.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن الوزارة قولها "في 12 فبراير، تسلم ممثل مكتب الملحق العسكري لقضايا الدفاع بالسفارة الأمريكية في موسكو مذكرة في المديرية الرئيسية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية بشأن انتهاك غواصة نووية أمريكية لحدود الدولة الروسية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ ممثل وزارة الدفاع الأمريكية بأن تصرفات الغواصة الأمريكية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وشكلت الأعمال الاستفزازية للغواصة الأمريكية تهديدًا للأمن القومي لروسيا.

وتحث وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات لتجنب مثل هذه المواقف في المستقبل. تحتفظ الوزارة بحقها في استخدام جميع الإجراءات في مياهها الإقليمية لضمان أمن روسيا.