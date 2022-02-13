مقتل 6 أشخاص بحريق فى ياقوتيا بالشرق الأقصى الروسى

قال المكتب الصحفي للنيابة العامة في ياقوتيا، إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم بما في ذلك 4 أطفال، في حريق بمنزل خاص في ياقوتيا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، ذكرت مديرية الطوارئ الإقليمية، أن الحريق شب في منزل خاص في شارع بارتيزانسكايا في بلدة سونتار في هذه الجمهورية الليلة الماضية.

ومع وصول سيارات الإطفاء الأولى إلى مكان الحادث، كانت النيران تلتهم الدار وبلغت مساحة الحريق 70 مترا مربعا.

ووفقا للمعطيات الأولية المتوفرة، السبب المفترض للحريق هو عدم الامتثال لقواعد السلامة من الحرائق عند استخدام الموقد أو حدوث ماس كهربائي في الأسلاك الكهربائية في المبنى.

ويجري التحقيق لتحديد ملابسات الحادث والمذنبين في وقوعه.

و علي صعيد آخر ، أعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي فيروس كورونا في روسيا، عن تسجيل 729 حالة وفاة و203766 إصابة جديدة بعدوى "كوفيد 19"، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأفادت الغرفة التابعة لوزارة الصحة الروسية، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، بأنه يعود أكبر عدد من هذه الإصابات إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (21689) وتخلفها العاصمة موسكو (14336 حالة) ومقاطعتها (9146 حالة) وإقليم كراسنويارسك (8192 حالة).

وأوضحت أنها سجلت أيضا في نفس الفترة الزمنية، تماثل 112658 مريضا للشفاء.

وأشارت إلى البلاد سجلت إجمالا منذ بداية الجائحة 13 مليونا و935560 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 339542 حالة وفاة و11 مليونا و134291 حالة شفاء.

وبينت أنه قد تلقى أكثر من 85.8 مليون شخص في روسيا حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، واستكمل أكثر من 81.5 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ64.9%.

وأرجعت بيانات الغرفة الزيادة الملموسة في مؤشر الإصابات الجديدة بكورونا في روسيا خلال الفترة الأخيرة، إلى تفشي متحور "أوميكرون" سريع العدوى من الفيروس التاجي، الذي يعد أقل خطورة من السلالات الأخرى.