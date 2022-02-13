ناسا تكشف عن أول صور التقطها التلسكوب جيمس ويب

كشفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" عن الصور الأولى التي التقطها التلسكوب جيمس ويب الفضائي.



وقالت ناسا إن إحدى الصور عبارة عن فسيفساء مكونة من 18 "نقطة مرتبة بشكل عشوائي من ضوء النجوم"، والتي تُظهر أجزاء المرآة غير المحاذية للتلسكوب كلها تعكس الضوء من نفس النجم.



ويقضي العلماء الآن وقتا في تعديل مقاطع المرآة تدريجيا حتى تصبح الصور الثمانية عشر نجمة واحدة.



وسوف يستكشف التلسكوب، الذي تم بناؤه بشكل مشترك من قبل وكالات الفضاء في أوروبا والولايات المتحدة وكندا، أقدم المجرات في الكون.



ويأمل العلماء أن الصور التي سيلتقطها التلسكوب ستوفر رؤى حول الكون بعد فترة وجيزة من الانفجار العظيم ، قبل حوالي 8ر13 مليار عام مضت.



وكان قد تم إطلاق التلسكوب في 25 كانون الأول/ديسمبر من على متن الصاروخ آريان من ميناء كورو الفضائي الأوروبي في جويانا الفرنسية، ليخلف تلسكوب هابل، الذي يستخدم حتى الآن منذ أكثر من 30 عاما.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، أنها تنوي إطلاق مهمتها "أرتيميس 1"، أول برنامج أمريكي للعودة إلى القمر.

وستشكل هذه المهمة التي كان مزمعا إنجازها نهاية العام الحالي، الانطلاقة الفعلية لبرنامج "أرتيميس" الذي ستعيد الولايات المتحدة من خلاله إرسال بشر إلى القمر، بينهم أول امرأة.

وستجري الرحلة الأولى من دون رائد فضاء: إذ سينقل الصاروخ العملاق الجديد من "ناسا"، المسمى "اس ال اس"، إلى القمر الكبسولة "أوريون" قبل أن يعود إلى الأرض.

وقال المسؤول عن المهمة مايك سارافين، خلال مؤتمر صحفي، إن "نافذة الإطلاق خلال فبراير تُفتح في الثاني عشر من هذا الشهر وستكون آخر فرصة لنا في 27 فبراير".

وفي حال الحاجة، خصوصًا إذا لم تكن المركبة جاهزة في الوقت المطلوب، ثمة نوافذ إطلاق أخرى مرتقبة في مارس (بين 12 و27) وأبريل (بين 8 و23).

وقد جُمع الصاروخ بأكمله و"أوريون" على قمته، في مركز كينيدي الفضائي في كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، ويقرب علوه من مئة متر.

وأوضح مايك سارافين أن "هذه المحطة مهمة جدًا، إذ تظهر أننا في المرحلة الأخيرة قبل انطلاق المهمة".

وفي مطلع يناير، سيُنقل الصاروخ إلى منصة الإطلاق لإجراء تجربة عامة، وسيتم ملء خزانات المركبة بالوقود مع إجراء عد عكسي زائف لأغراض التجربة.

وبعد هذا الاختبار، سيُعلن عن تاريخ الانطلاق المحدد.