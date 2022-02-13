كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا (كوفيد19-) في كوريا الجنوبية اليوم الأحد رقما قياسيا جديدا بأكثر من 56 ألف حالة، مع استمرار الانتشار السريع للمتحور أوميكرون في مختلف أنحاء البلاد.



وسجلت كوريا الجنوبية 56431 إصابة جديدة بكوفيد19-، من بينها 53297 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى مليون و350 ألفا و630 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



كما سجلت كوريا الجنوبية 36 حالة وفاة جديدة بكوفيد19-، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 7081 حالة وفاة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وحتى يوم الأحد، تلقى 42ر29 مليون شخص ، أو 3ر57 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة ، جرعات معززة. ووصل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل إلى 22ر44 مليون شخص، أو ما يعادل 2ر86% من إجمالي عدد السكان.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة، مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة "ARDS" قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وجلطات دموية.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل، و المكسيك، و الهند، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و روسيا، وفرنسا، وألمانيا.