بلينكن لـ لافروف: المسار الدبلوماسى مفتوح لحل الأزمة الأوكرانية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، دواعي القلق الشديد حول إمكانية شن روسيا اعتداء عسكريا جديدا ضد أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - في تصريح صحفي اليوم /الأحد/ - إن بلينكن أكد للافروف أن المسار الدبلوماسي ما زال مفتوحا لحل الأزمة، لكنه يتطلب من موسكو تهدئة التصعيد والدخول في مناقشات بحسن نية، مشددا على أنه إذا ما سلكت روسيا مسار العدوان وغزت أوكرانيا، فسوف يؤدي ذلك إلى رد حازم وضخم وموحد عبر الأطلسي.

وعلي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن تقوم نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي أكونا كوك والقائمة بأعمال رئيس عمليات مبادرة ازدهار أفريقيا ليزلي ماربوري بجولة أفريقية تشمل زيارة نيجيريا وكينيا وجنوب أفريقيا وناميبيا في الفترة من 14 فبراير الجاري إلى الأول من مارس المقبل.

وذكرت الوزارة - في بيان لها على موقعها الإلكتروني - أن كوك وماربوري والوفد المرافق لهما من وزارة الخارجية سيلتقون مع رواد الأعمال والمؤسسات المملوكة للنساء والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمستثمرون وصانعو السياسات لدفع التجارة الأمريكية والاستثمار في الصناعات الإبداعية في أفريقيا وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا الرقمية والطاقة والبنية التحتية.

وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة هي الأولى في سلسلة زيارات الدبلوماسية الاقتصادية التي تتعهد بها وزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة وأفريقيا كجزء من مبادرة ازدهار أفريقيا الشاملة للحكومة الأمريكية.

يُذكر أنه في نوفمبر الماضي سافر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى أفريقيا في إشارة إلى التزام الولايات المتحدة بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مع شركائها في أفريقيا، وسيعمل الوفد الأمريكي على تعزيز هذا الالتزام من خلال ربط الشركات والمستثمرين بأدوات وموارد مبادرة ازدهار أفريقيا لإزالة حواجز التجارة والاستثمار وتعزيز فرص السوق.