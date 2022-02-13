إيران: تمسكنا بالطاقة النووية وقدراتنا الدفاعية «لن يرفع عن الطاولة»

أكدت إيران تزامنا مع الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا حول برنامجها النووي، أن الحفاظ على طاقتها النووية السلمية وقدراتها الدفاعية بين القضايا التي "لن ترفع عن طاولة المفاوضات".

وقال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في تغريدة عبر "تويتر": "الخيارات التي لن ترفع عن الطاولة أبدا، هي المشاركة المقتدرة للإيرانيين في دعم النظام الإسلامي، وصون وتقوية الظروف النووية السلمية والقدرات الدفاعية الإيرانية، وسياسات الجمهورية الإسلامية لتوفير الأمن في المنطقة".

وكان البيت الأبيض أعلن قبل أيام أنه إذا لم يتم التوصل في محادثات فيينا إلى اتفاق حول الملف النووي الإيراني بسرعة، فإن تطوير طهران برنامجها النووي سيجعل العودة إلى الاتفاق المبرم عام 2015 مستحيلة.

وعلى صعيد آخر، أعلن علي رضا زالي، قائد عمليات مكافحة كورونا في العاصمة الإيرانية طهران، عن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا في المدينة بنحو 48% خلال الأسبوع الماضي.

وذكر المسؤول أن 90% من الوفيات تزيد أعمارهم عن 50 سنة وأن عدد المراجعات إلى المراكز الطبية في المدينة ازداد بنسبة 157% خلال الفترة نفسها، مع ارتفاع عدد الحالات الحرجة في غرف العناية المركزة بمستشفيات طهران بنسبة 51%.

وتدرس لجنة مكافحة كورونا في موضوع إغلاق المدارس بعد أن علقت الدراسة في المدارس الابتدائية في طهران لمدة أسبوع على خلفية زيادة الإصابات بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن تلقيح نحو 78% من طلاب المدارس جرعتين من لقاح كورونا.

فيما قال البرلماني الإيراني علي رضا سليمي عن ارتفاع عدد الإصابات بين أعضاء البرلمان إلى 50 حالة من أصل 290 نائبا.

يأتي هذا مع الإعلان عن أكثر من 23 ألف إصابة يومية في إيران و64 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وحذرت عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، مينو محرز، من ارتفاع عدد الإصابات خلال الأسبوعين القادمين، حيث توقعت أن تشهد البلاد قمة هذه الموجة من تفشي كورونا في البلاد بسبب الانتشار السريع لسلالة "أوميكرون".