كيف تسببت رواية "أرخبيل الجولاج" في نزع جنسية ألكسندر سولجنتسين ونفيه

قبل ثمانية وأربعين عاما من يومنا هذا، تحديدا في مثل هذا اليوم من العام 1974، طردت سلطات الاتحاد السوفيتي السابق، الشاعر والكاتب الروسي الكبير ألكسندر سولجنتسين، من الأراضي الروسية ونفته خارج وطنه، نازعة عنه الجنسية الروسية، رغم أنه كان قد حصل علي جائزة قبلها بثلاثة أعوام علي جائزة نوبل في الآداب. ولكن لماذا نزعت عنه جنسيته وطرد من بلده لهذا قصة.

بعد أن نشر الغرب رواية ألكسندر سولجنتسين المعنونة بـ "أرخبيل الجولاج"، والتي تروي تجربة مؤلفها القاسية في معسكرات العمل السوفيتية أصبح العداء بينه وبين النظام السوفيتي صريحا ومستحكما، الأمر الذي أدي إلي نفيه خارج البلاد.

وعن تسلسل وتصاعد الأحداث التي أدت بطرد ألكسندر سولجنتسين من الاتحاد السوفيتي، يقول الدكتور رمسيس عوض: في يوم 14 يناير 1974 نشرت جريدة "البرافدا" تعليقا بعنوان "طريق الخيانة" اتهم ألكسندر سولجنتسين بمناهضة الثورة البلشفية وعدائه للسلام والوفاق الدولي والديمقراطية والاشتراكية، والعمالة للنظام الرأسمالي والتعاطف مع الأعداء الألمان. واقتطفت الصحيفة بعض من فقرات رواية "أرخبيل الجولاج" لإثبات مدي كراهيته المرضية للاتحاد السوفيتي وشعبه ونظامه الاشتراكي. وأضافت الصحيفة أنه باع نفسه للغرب ابتغاء للثراء.

وما أن نشرت "البرافدا" هذا الهجوم اللاذع حتي حذت حذوها جميع الصحف التي يصدرها الاتحاد السوفيتي، وفي نفس اليوم 14 يناير 1974 لمحت السلطات السوفيتية إلي ضرورة مغادرته البلاد، وأيضا ذكر عدوه القديم "سيرجي ميخالوكوف" في حديث إذاعي إنه لا يوجد من يعارض نفيه وأنصاره إلي الغرب حيث يمكن مواصلة نضالهم ضد الاشتراكية والشيوعية، وعبر ميخالوكوف عن شكه في أن يختار سولجنتسين النفي بمحض إرادته، وتلقي سيلا من الشتائم عبر الهاتف هو والمتعاطفين معه، كما تلقي هو شخصيا تهديدات بالقتل.

ــ ألكسندر سولجنتسين يتلقي تهديدات بالقتل

وسرعان ما أبلغ سولجنتسين في اليوم التالي الموافق 15 يناير 1974 المراسلين الأجانب بالشتائم وتهديدات القتل التي تلقاها عبر الهاتف والبريد، وذهب سولجنتسين إلي أن اتحاد الكتاب انتقم بطرد ليديا تشوكوفسكايا منه بسبب استضافتها له في فيلتها، وفي مقابلة أجرتها معه مجلة "تايم" الأمريكية، نفي سولجنتسين أنه يريد الإساءة إلي الوفاق القومي كما أنكر اشتراكه مع المنشق زخاروف في دفع الدول الغربية إلي التدخل في الشئون السوفيتية والعودة إلي أيام الحرب الباردة، مؤكدا أن إصلاح الاتحاد السوفيتي لا بد أن يتم من داخله.

ولم يكتف معارضينه برميه بالخيانة وتشبيهه بيهوذا الأسخريوطي الذي سلم السيد المسيح إلي جلاديه بل رموه بالتعاون مع صقور وزارة الدفاع الأمريكية واتباع الهوية الصينية. وبقدر ما تعرض سولجنتسين للهجوم داخل الاتحاد السوفيتي بقدر ما انتصر له عدد من المتحمسين له في الغرب. ففي 22 يناير 1974 تظاهر دفاعا عنه نفر من المثقفين الأمريكان خارج مبني نادي الصحافة القومية في واشنطن. وبدأ محطة الإذاعة البريطانية، ومحطة الإذاعة الألمانية بث مقتطفات باللغة الروسية من روايته "أرخبيل الجولاج".

ولم تمض أيام حتي ظهرت في الأسواق ترجمة ألمانية لهذه الرواية، ثم ظهرت بعد أسبوعين فقط ترجمة سويدية لها، غير أن الترجمة الأمريكية للرواية تأخرت في الظهور بسبب الوقت الذي استغرقه إصلاح ما شابها من عيوب.

ــ رواية "أرخبيل الجولاج" تلقي ترحيبا داخل الاتحاد السوفيتي

ويلفت دكتور رمسيس عوض إلي أن: رغم الهجوم العاتي الذي تعرض له ألكسندر سولجنتسين، إلا أنه وجد داخل الاتحاد السوفيتي من يناصره، وامتدحت روايته "أرخبيل الجولاج" ووصفوها بالصدق والأمانة في تصوير الواقع السوفيتي، ولكن أصوات التأييد داخل الاتحاد السوفيتي كانت قليلة وبمثابة صوت صارخ في البرية.

وفي 13 فبراير 1974 أصدر مجلس السوفيت الأعلي مرسوما بتجريد ألكسندر سولجنتسين من الجنسية السوفيتية، وطرد خارج حدود الاتحاد السوفيتي بسبب إتيانه علي نحو منتظم بأفعال لا تتماشي مع المواطنة السوفيتية وتلحق ضررا بجمهوريات الاتحاد السوفيتي. وخرج ألكسندر سولجنتسين إلي السويد التي أقام بها لفترة قبل أن ينتقل للإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.