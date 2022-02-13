الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«فايننشال تايمز»: أردوغان قد يعلن الإسلام الدين الرسمى فى تركيا العلمانية

أردوغان
أردوغان

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يعلن الإسلام الدين الرسمي في تركيا العلمانية.

 

ونصت تعديلات الدستور التركي عام 1924 خلال حكم كمال أتاتورك على إزالة قاعدة دين الدولة هو الإسلام.

 

وتحت عنوان "التاريخ قد يطرق باب أردوغان أخيرا"، نشرت "فاينانشيال تايمز" مقالا أوضحت فيه أن أردوغان يشعر أنه قد يخسر الانتخابات، لذلك "قد يقدم على خطوات استفزازية".

 

وأضافت الصحيفة أن هذه الاستفزازات يمكن أن تكون إعلان حالة الطوارئ بأي ذريعة، أو الإعلان رسميا عن أن دين الدولة هو الإسلام في تركيا، التي تتمتع بنظام علماني رسميا.

 

وأكدت الصحيفة أن هذه الاستفزازات ستكون من أجل تقسيم المعارضة.

 

وتابعت "فايننشال تايمز" قائلة إن الرئيس التركي يتصرف وكأن سلطته لا حدود لها، لكن حكمه الذي دام عشرين عاما يبدو في أضعف حالاته، مضيفة أن لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يؤدي إلى تقليل الدعم لحزب العدالة والتنمية في الاستطلاعات.

 

وأفادت أن أردوغان ألغى النظام البرلماني وأدخل نظاما رئاسيا، معلقة على ذلك بالقول: "لقد ارتكب هذا النظام الفردي أخطاء".

 

وأكدت "فاينانشيال تايمز" أن أردوغان حيد البرلمان، واستخدم القضاء كسلاح، وملأ جميع وسائل الإعلام تقريبا برجاله، وأفرغ الخدمة المدنية.

 

كما تشير الصحيفة إلى أن أردوغان أفرغ إدارة حزب العدالة والتنمية، حيث تم التخلي عن المبادئ الأساسية للحزب، فضلا عن قيامه بسجن قيادة حزب الشعوب الديمقراطي، الأمر الذي حرم حزب العدالة والتنمية من الأغلبية البرلمانية في عام 2015.

الدين الإسلام تركيا أردوغان يعلن العلمانية ردوغان فايننشال تايمز تركي لدي الرسم علمانية سلام اسلام رسمي الرسمي

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

يحتاج 36 مليونًا.. الباز يدعو للتبرع للطفل مصطفى وليد لزرع جهاز هضمي

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها