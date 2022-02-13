الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

العثور على جثة متحللة لرجل داخل مسكنه بحى العرب فى بورسعيد

جثة
جثة

عثر أهالي حي العرب في محافظة بورسعيد على جثة رجل متحللة بعد  انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل الذي يقطن فيه.

 

وتلقت شرطة النجدة بلاغًا من أهالي شارع الدقهلية والبلدية نطاق حي العرب بوجود رائحة نفاذة صادرة من داخل منزل، وعلي الفور تم الدفع بسيارة إسعاف، وفريق من إدارة البحث الجنائي.

 

وبفتح الباب الخارجي تبين العثور علي جثة محمد السيد السيد بورمة، والذي يبلغ من العمر 51 عامًا، ومقيم بالعقار بشارع الدقهلية و البلدية، وذلك في ظروف غامضة.

 

وتبين من الكشف الظاهري علي المتوفى أن الجثة منذ ثلاثة أيام، ومتحللة بشكل كامل، نتيجة تعرضها للوفاة بعد توقف عمل الأجهزة الحيوية بالجسم، مما جعلها تصدر الرائحة التي أبلغ عنها الأهالي.

 

تلقي اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بلاغًا بالحادث، ووجه علي الفور فريق البحث الجنائي بتحرير المحضر الخاص بالواقعة، علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.


وناظر فريق من النيابة العامة جثة المتوفي قبل نقلها بسيارة الإسعاف إلي أقرب مشرحة، وعاين وكيل النائب العام موقع الحادث واستمع الي أقوال شهود العيان والجيران وأهالي المنطقة، وذلك لاستكمال التحقيقات.

 

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي الجثة بمشرحة مستشفى المبرة تحت تصرفها، وجري نقلها بسيارة الإسعاف، وتستكمل النيابة العامة التحقيق لإصدار التصريح بالدفن، بعد تحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وائل لطفي

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