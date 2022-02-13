دقلو يؤكد أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كمدخل أساسى لحل الخلافات

أكد نائب رئيس مجلس السيادة فى السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، على أهمية الحوار بين الأطراف السودانية كمدخل أساسي لحل الخلافات القائمة كافة، وذلك بمشاركة جميع السودانيين، مشيرًا إلى التزامهم بضرورة التحول الديمقراطي، وإجراء الانتخابات بالبلاد في نهاية الفترة الانتقالية.

وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن ذلك جاء خلال لقاء نائب رئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو، مساء اليوم، مع وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي برئاسة موسى فكي رئيس المفوضية بحضور بانغولي ادوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن، ومحمد الحسن ولد لبات مدير ديوان رئيس المفوضية، والسفير محمد بلعيش الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان، إلى جانب السفير حسن عبد السلام عمر مدير الشؤون الأفريقية بوزارة الخارجية.

ورحب نائب رئيس مجلس السيادة فى السودان خلال اللقاء بزيارة وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي للسودان، مشيدًا بالدور الكبير والمتعاظم الذي ظل يضطلع به الاتحاد الأفريقي لمعالجة العديد من المشاكل التي تواجه دول القارة.

وقدم دقلو شرحًا وافيًا لوفد المفوضية حول الأوضاع بالبلاد، مركزًا على الأزمة السياسية الراهنة، معلناً ترحيب السودان بأي دور يمكن أن يؤديه الاتحاد الأفريقي، لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية.

من جانبه، أشار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، الى الدور الإيجابي الذي قام به الاتحاد للتوفيق بين الأطراف السودانية في العام 2019م، مبيناً أن زيارة السودان تهدف للوقوف عن كثب على الأوضاع، و الاستماع للأطراف السودانية كافة.

وأوضح أن وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي لم يأت بحلول مسبقة للأزمة السودانية، لافتاً إلى أنه بعد العودة ربما تتبلور لديهم مقترحات عملية للحل.

وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، ضرورة تحقيق ديمقراطية يختار فيها الشعب ممثليه، داعيًا لإبعاد كل من يعرقل الوحدة والوفاق الوطني في السودان.

وأعلن قائد قوات الدعم السريع نائب رئيس مجلس السيادة، لدى مخاطبته تدشين عمل منظمتي أيادي الخير وساهم للتنمية المستدامة في حضور أكثر من ٧ آلاف شاب وشابة من طلاب الجامعات السودانية وفي حضور عدد كبير من رجال الأعمال- عن مواصلة دعمه ورعايته لعلاج جرحى الثورة في الخارج وتخصيص مشاريع إنتاجية لإعاشة أسرهم، مشيرًا إلى أن الفوج الأول أكمل العلاج بالمملكة الأردنية وعاد إلى أرض الوطن، ويجري الترتيب الآن لمغادرة الفوج الثاني، وذلك بحسب بيان لقوات الدعم السريع.

وحيّا دقلو جهود ومواقف رجال الأعمال السودانيين ومساهماتهم في أعمال الخير ودعم جميع المشروعات الوطنية، خاصة هشام السوباط رئيس اتحاد أصحاب العمل، مشيدًا بالتبرع السخي للمنظمتين بمبلغ ١٠ ملايين دولار، معلنًا عن تبرع شخصي منه بمبلغ مليون دولار، ليصبح إجمالي المبلغ الكلي أكثر من ١١ مليون دولار.