استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميًا، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

ففي أوروبا، أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 167 حالة وفاة، و46 ألفا و25 إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع عدد من قضى نحبهم في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم إلى 159 ألفا و518 شخصا، بينما بلغ إجمالي عدد من كُتب "كوفيد-19" في شهادات وفاتهم كأحد أساب الوفاة 180 ألفا و33 شخصا، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات 18 مليون و266 ألفا و15 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 269 حالة وفاة، و62 ألفا و231 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، ما يرفع حصيلة الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة منذ ظهور الوباء إلى 150 ألفا و824 حالة، وحصيلة الإصابات التراكمية إلى 12 مليون و53 ألفا و330 إصابة.



كما سجلت سلطات الصحة الهولندية 12 حالة وفاة، و70 ألفا و400 إصابة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما وصل عدد المرضى المحجوزين في وحدات الرعاية المركزة إلى أدنى مستوى له في 16 أسبوعا.

وارتفع بذلك إجمالي الوفيات المسجلة في نذرلاند إلى 21 ألفا و389 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و674 ألفا و315 إصابة.



وأبلغ معهد الصحة العامة الفرنسي عن وفاة 161 شخصا، وإصابة 118 ألفا و611 آخرين خلال اليوم المنقضي؛ ليصل إجمالي الوفيات المسجلة إلى 134 ألفا و697 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 21 مليون و622 ألفا و265 إصابة.





وفي اليونان، سجلت السلطات الصحية 16 ألفا و442 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و163 ألفا و240 إصابة مؤكدة، كما سجلت 66 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس فبلغت حصيلة الوفيات 24 ألفا و679 حالة وفاة.



وفي الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 99 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 106 آلاف و863 حالة والوفيات إلى 4636 حالة.



وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 22 ألفا و802 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و19 ألفا و163 حالة.



وفي إيران، سجلت وزارة الصحة 18 ألفا و598 إصابة جديدة و133 حالة وفاة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 6 ملايين و780 ألفا و453 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات حتى الآن 133 ألفا و570 وفاة.





وفي كندا، سجلت السلطات الصحية 9 آلاف و721 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و177 ألفا و799 إصابة مؤكدة، كما سجلت 119 حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس فبلغت حصيلة الوفيات 35 ألفا و372 حالة وفاة.