قرار الإحالة.. جزار الزيتون ونجله قتلا آخرين بسبب تسعيرة اللحمة

حصلت " الدستور" على تقرير الصفة التشريحية حول اتهام جزار ونجله بقتل صاحب محل جزارة بسبب خلافات نشبت بينهم على المنافسة على سعر بيع اللحمة وجذب الزبائن خلال موسم عيد الأضحى السابق.



كشف تقرير الصفة التشريحية الوارد بأوراق القضية أن الوفاة سببها الإصابة الجرحية الطعنية الواقعة بالبطن وما أحدثته من نزيف دموي وما نجم عنه من هبوط شديد بالدورتين الدموية والتنفسية انتهت بالوفاة.

وجاء فى نص قرار الإحالة أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم النيابة العامة"م.م" 20 سنة جزار، و" م .م" 44 سنه جزار. لأنهما في يوم 30 يونيو 2021، محافظة القاهرة دائرة قسم شرطة الزيتون قتلا "ر. ب" عمدا بغير سبق إصرار وترصد إثر نشوب مشادة كلامية بينهم تسلل الشيطان إلي أغوار عقلهما موسوسا لهما مولدا لديهما النية نحو التخلص منه وشقيقه فأشهرا أسلحتهما "سكاكين كبيرة الحجم " من حانوتهما المخصص لبيع اللحوم وتعدي الأول عليه بضربة واحدة قاطعة مررها بشكل عرضي شقت جدار البطن مخرجة أحشائه فأحدثت ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تم توجيه تهمة الشروع في قتل شخص آخر بعد أن اقترنت جناية القتل بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان سالفي البيان شرعا في قتل المجني عليه" ض. ب" عمدا بغير سبق إصرار وترصد وذلك بأنه وأثناء مناصرته لشقيقه المجني عليه حال تلقيه الضربة محل الاتهام الأول حتي عاجله المتهان بعدة ضربات بأسلحتها البيضاء "سكاكين كبيرة الحجم وجهوها نحو مواطن قتله فتلقاها بيديه وذراعه الأيمن وكف يده اليسرى محاولة منه النجاة بحياته، فأحدثت به الإصابات التي أدت الي بتر الأصبع الأصغر ليده اليسرى والإصابات الجمه بيده اليمني والموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق إلا انه قد أوقف آثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو تدارك المجني عليه بالعلاج.

وأضاف قرار الإحالة أنهما حازا وأحرزا أسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص 2 سكين، عصا دون ترخيص.