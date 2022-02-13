محافظة الإسكندرية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والشرطة (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مساء أمس، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها محافظة الإسكندرية بمناسبة أعياد الميلاد المجيد والعيد الـ70 للشرطة المصرية، وذلك بدار الأوبرا بمسرح سيد درويش.

جاء ذلك بحضور؛ اللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، واللواء حازم بدر الدين نائبًا عن قائد المنطقة الشمالية العسكرية، والدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالإسكندرية، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وفي كلمته؛ توجه المحافظ بالشكر والتقدير إلى جميع الحضور وتشريفهم احتفالية المحافظة بأعياد الميلاد المجيد والعيد الـ 70 للشرطة المصرية، مؤكدًا أن المحافظة حرصت على إقامة الاحتفالات لهذين المناسبتان؛ نظرًا لما تمثلهما تلك الأعياد من أهمية كبيرة وعظيمة في قلوب جميع المصريين.

وقال المحافظ أن عيد الميلاد المجيد هو عيد للمصريين جميعًا، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا نسيجًا واحدًا، ورمزًا للمحبة والسماحة والسلام، وستظل مدينة الإسكندرية رمزًا للتعايش الحضاري الإنساني الذي تذوب فيها كافة الحضارات والثقافات والأديان. داعيًا المولى عز وجل أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أشاد المحافظ بالدور العظيم الذي يقوم به رجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية، لافتًا أنهم قدموا أرواحهم فداء لمصر في سبيل الحرية والاستقلال، ومازالوا يبذلون التضحيات لتحقيق الرخاء والأمن والاستقرار في وطننا الحبيب.

شارك في إحياء الحفل عدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ فرقة جوانا وكورال غنوة، وكان الختام مع النجم الكبير الفنان خالد سليم.

محافظة الإسكندرية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والشرطة

محافظة الإسكندرية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والشرطة

محافظة الإسكندرية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والشرطة

محافظة الإسكندرية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والشرطة

محافظة الإسكندرية تحتفل بعيدي الميلاد المجيد والشرطة