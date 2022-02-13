الأحد 13 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي لجميع الإعلانات

شقق الإسكان الاجتماعي
شقق الإسكان الاجتماعي

تصدر رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي للإعلان العاشر والحادي والثالث والرابع عشر، قائمة محركات البحث الإلكتروني على الإنترنت في مصر، خلال الفترة الحالية من قبل حاجزي الوحدات السكنية، لمعرفة موقف الحجز واستلام الوحدات، ما جعلنا نرصد طرق الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي 

ومن جانبها، وفرت وزارة الإسكان عدة وسائل للتواصل والاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي، من بينها موقع صندوق التمويل العقاري من خلال اتباع الخطوات التالية:

• تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لصندوق التمويل العقاري من هنا.

• الضغط على التمويل العقاري من خلال القائمة الرئيسية.

• كتابة البيانات المطلوبة والتي تتمثل في الاسم والرقم القومي والعنوان والمحافظةً المقيم فيها المتقدم.

• تحديد المشروع الذي تم حجز الوحدة السكنية به.

• إدخال الرقم السري الذي تم إنشاء الحساب الخاص به عند تسجيل البيانات.

• سوف تظهر لك حالة الطلب المقدم.

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الخط الساخن للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كما وفرت وزارة الإسكان خدمة الخط الساخن للاستعلام عن موقف حجز وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال الاتصال على الخط الساخن من أي تليفون أرضي وهو 090011117، ثم تسجيل البيانات المطلوبة أثناء المكالمة.

أرقام الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كما وفر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أرقام ساخنة للاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي بالرقم القومي.

ويتم إرسال رسالة نصية تحوي الرقم القومي الخاص بالمستعلم عن الحجز أو الوحدة السكنية عبر أحد الأرقام التالية:- 1188، أو 5777، أو 5999.

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