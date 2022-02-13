الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندوة حول تأثير الحروب الإلكترونية على طمس الهوية المصرية (صور)

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظمت جمعية الشبان المسلمين بسوهاج، وجمعية نظرة للتنمية والتدريب، ندوة توعوية لعدد من الآباء والأمهات من محافظة سوهاج تحت عنوان "تأثير الإعلام والفن على الأسرة المصرية"، وذلك لمناقشة مدى تأثير حروب الجيل الرابع والخامس الإلكترونية في طمس هوية الأسرة العربية، وكيفية معالجتها عن طريق الإعلام والفن.

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حضر الندوة، النائب أحمد وائل المشنب، نقيب الاجتماعيين، ورئيس مجلس إدارة النادي، والنائبة ألف  المزلاوي، وسحر عناني رئيس جمعية نظره للتنمية والتدريب، والدكتورة بسمة عطية المتخصصة في المشورة النفسية والعلاقات الزوجية، وعدد من الإعلاميين، ورجال الدين الإسلامي والمسيحين.

بدأت فعاليات الندوة بكلمة النائب أحمد وائل المشنب، نقيب الاجتماعيين، رحب فيها بالحضور وشرح من خلالها دور الإعلام والفن في بناء المجتمع، وأنهما محوران أساسيان في توعية وتهذيب نفوس الشباب، وخلق أسر متحضرة.

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وأضاف "المشنب"، أنه لا يمكن إنكار أيضًا دور التعليم والمعلم بجانب الإعلام والفن في تأدية الهدف المقصود وهو بناء الأسر التي هي نواة المجتمع والتي يعول عليها في بناء الجمهورية الجديدة ومنع طمس الهوية الأصيلة  للأسرة المصرية.

من جانبه، شرحت الدكتورة بسمة عطية، الأخصائية النفسية وخبيرة العلاقات الأسرية، دور الأسرة في التربية الصحيحة والترابط الأسري والأسباب التى تؤدي إلى التفكك الأسري والانحراف ومدى تأثير الشائعات في هدم المجتمع، وكيفية التصدي للأفكار الهدامة.

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وفى نهاية الندوة، تقدمت سحر عناني، رئيس مجلس إدارة جمعية نظرة بالشكر للحضور على تلبية دعوة الجمعية، وكذلك مجلس إدارة نادي الشبان المسلمين على استضافة الندوة، متمنية أن تؤتي هذه الندوة ثمارها وتحقيق الهدف المرجو منها لإفادة الأسر السوهاجية.

وكان نادي الشبان المسلمين بسوهاج نظم خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية عدد من الأنشطة والندوات التوعوية للأسر والشباب.

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مصر محافظة سوهاج تنمية الاعلام المسلمين

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وائل لطفي

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