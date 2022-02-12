الوزراء: حرمان المعتدين على الأراضي الزراعية من الوظائف والدعم

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لوقف التعديات على الأراضي المملوكة للدولة، عملت على تراجع هذه الظاهرة ولكن لم تختف بعد.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر فضائية "أون"، أنه على مدار الأربعين عاما الماضية تم فقد ما يقرب من نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية عالية الجودة الإنتاجية، كما أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد 300 ألف جنيه أي نحتاج إلى 150 مليار جنيه لعمل تلك الاستصلاحات ولهذا أكد رئيس الوزراء اليوم أن التعدي على الأراضي الزراعية قضية أمن قومي.