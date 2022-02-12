«السكك الحديدية»: ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات تراجعت

أعلنت هيئة السكك الحديدية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن ظاهرة القاء القطارات بالحجارة شهدت تراجعا كبيرا منذ إعلان وزارك النقل مناشدة الأهالي بمنع أبنائهم من القيام بهذا الأمر.

وأوضحت هيئة السكك الحديدية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن تلك الظاهرة تسببت في خسائر كبيرة للمرفق خلال الفترة الماضية بسبب كسر الزجاج الموجود بالعربات مما يتسبب في قيام الهيئة بتركيب زجاج بديلا عنه لعدم التسبب في إزعاج المواطنين خاصة في القطارات المكيفة والمطورة وألفي أي بي.

وأضافت هيئة السكك الحديدية أن وزارة النقل ناشدت الأهالي، بمنع أطفالهم من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة للتأكد من مسير القطارات بشكل أمان خلال مسيرها بخطوط الوجه البحري وكذلك خطوط الوجه القبلي.

يذكر أن مرفق السكك الحديدية شهدت خلال الفترة الماضية العديد من التطورات في القطاعات التابعة لها، حيث تم الانتهاء من تطوير المحطات، حيث تم تغير منافذ بيع التذاكر الكامل داخل المحطات إلى جانب ذلك تغير وجهات المحطات من الخارج وتطوير منافذ البيع داخل المحطات لجعلها بشكل جمالي يتناسب مع المحطات ولا يتسبب في إزعاج المواطنين خاصة مع زيادة منافذ البيع على أرصفة المحطات.

كما قامت هيئة السكك الحديدية بتطوير ورفع كفاءة عدد كلير من المزلقانات وكذلك توفير كباري فوق المزلقانات وذلك للتأكد من عبور المواطنين بشكل أمان بعيدا عن وقوع أوى حوادث على خطوط الوجهي البحري والقبلي كما تشهد بعض المزلقانات، كما تم إعادة تأجيل البنية التحتية في عدد المحطات، حيث تم تجديد القضبان بشكل كامل للتأكد من عدم وقوع أي مشاكل فنية بالقطارات أثناء مسيرها خاصة مع تهالك القضبان في بعض المحطات.