الأحد 13 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السكك الحديدية»: ظاهرة إلقاء الحجارة على القطارات تراجعت

سكك حديد
سكك حديد

أعلنت هيئة السكك الحديدية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن ظاهرة القاء القطارات بالحجارة شهدت تراجعا كبيرا منذ إعلان وزارك النقل مناشدة الأهالي بمنع أبنائهم من القيام بهذا الأمر. 

وأوضحت هيئة السكك الحديدية عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن تلك الظاهرة تسببت في خسائر كبيرة للمرفق خلال الفترة الماضية بسبب كسر الزجاج الموجود بالعربات مما يتسبب في قيام الهيئة بتركيب زجاج بديلا عنه لعدم التسبب في إزعاج المواطنين خاصة في القطارات المكيفة والمطورة وألفي أي بي.

وأضافت هيئة السكك الحديدية أن وزارة النقل ناشدت الأهالي، بمنع أطفالهم من ظاهرة رشق القطارات بالحجارة للتأكد من مسير القطارات بشكل أمان خلال مسيرها بخطوط الوجه البحري وكذلك خطوط الوجه القبلي.

يذكر أن مرفق السكك الحديدية شهدت خلال الفترة الماضية العديد من التطورات في القطاعات التابعة لها، حيث تم الانتهاء من تطوير المحطات، حيث تم تغير منافذ بيع التذاكر الكامل داخل المحطات إلى جانب ذلك تغير وجهات المحطات من الخارج وتطوير منافذ البيع داخل المحطات لجعلها بشكل جمالي يتناسب مع المحطات ولا يتسبب في إزعاج المواطنين خاصة مع زيادة منافذ البيع على أرصفة المحطات.

كما قامت هيئة السكك الحديدية بتطوير ورفع كفاءة عدد كلير من المزلقانات وكذلك توفير كباري فوق المزلقانات وذلك للتأكد من عبور المواطنين بشكل أمان بعيدا عن وقوع أوى حوادث على خطوط الوجهي البحري والقبلي كما تشهد بعض المزلقانات، كما تم إعادة تأجيل البنية التحتية في عدد المحطات، حيث تم تجديد القضبان بشكل كامل للتأكد من عدم وقوع أي مشاكل فنية بالقطارات أثناء مسيرها خاصة مع تهالك القضبان في بعض المحطات.

السكة الحديد ظاهرة القاء القطارات تراجع كبير واستمرار وزارة النقل شهدت السكة الحديد ظاهرة القاء القطارات بالحجارة شهدت تراجع كبير واستمرار جهود وزارة النقل

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

يحتاج 36 مليونًا.. الباز يدعو للتبرع للطفل مصطفى وليد لزرع جهاز هضمي

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

ناقشوا الجذر الأصلى منْ تقبل بالطاعة تستحق الضرب

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها