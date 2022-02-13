مساعد وزير البيئة: نروج للمحميات الطبيعية بشكل مختلف وجديد

قالت الدكتورة هدى الشوادفي، مساعد وزيرة البيئة، إن الوزارة أطلقت حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء، وذلك تزامنًا مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ «COP 27» شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن المرحلة الحالية تستهدف إبراز أهمية المحميات الخمسة في جنوب سيناء وهي: رأس محمد وطابا ونبق وأبو جالوم وسانت كاترين.

وأضافت الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الصدى»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء السبت، أن الوزارة تستهدف توجهًا جديدًا من حملتها الترويجية، وخاصة أن الأنشطة التي يمكن ممارستها داخل المحميات الطبيعية زاخرة ومتنوعة، قائلة إن رأس محمد مشهورة بنشاط الغطس وسانت كاترين بتسلق الجبال.

وأشارت إلى أن المحميات تضم أنشطة خاصة بالجلوس مع المجتمعات المحلية ومعرفة تراثها، موضحة أن الوزارة أطلقت الحملة من محمية الغابة المتحجرة في التجمع الخامس، بعد استقدام شخص من أحد قبائل جنوب سيناء لتعريف الموجودين على عادات وتقاليد المجتمع البدوي.

وذكرت أن أغلب السياحة المتوجهة إلى جنوب سيناء ساحلية لكن هناك محميات تضم مجتمعًا محليًا لا يعلم المواطنون شيئًا عنه أو يضعونه في الحسبان، مشيدة بالترويج لتلك المناطق بشكل مختلف من خلال الجولات الافتراضية على الموقع الإلكتروني للحملة القومية المعنية بالترويج للسياحة البيئية.

وتابعت: «نروج لها بشكل مختلف وجديد يستهدف فئات جديدة خاصة الشباب والأصغر سنًا، وخاصة أن الكبار مدركون لأهمية سيناء وأنها أرض السلام وأهميتها كمكان سياحي، ونستهدف المهتمين بالأنشطة والسياحة البيئية لأنها هدفها استدامة الموارد والحفاظ عليها».

ومن الجدير بالذكر أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أطلقت حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار "Eco South Sinai"، وذلك فى إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ cop27 المزمع عقده فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم، وكذلك ضمن حملة إيكو إيجيبت للترويج للسياحة البيئية فى مصر التابعة لمشروع دمج التنوع البيولوجى فى السياحة بالوزارة، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والبنك الأهلى المصرى كراعٍ استراتيجي للحملة، بحضور السيد اليساندرو الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر وممثلى البنك الاهلى والمجتمع المحلى، والسادة الإعلاميين وأعضاء جمعية كتاب البيئة، وتهدف الحملة إلى الترويج للمحميات الطبيعية والمساعدة على خلق منتج سياحي بيئى جديد وقيم يتناول العديد من التجارب السياحية البيئية والتي تتضمن المجتمعات المحلية وأهم المقاصد والأنشطة السياحية البيئية لمحميات جنوب سيناء، وسيتم الترويج للحملة بإستخدام وسائل الدعاية المقروءة والمسموعة وكذلك تقنية الجولات الإفتراضية بانوراما 360.