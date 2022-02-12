محافظ أسيوط ينعى أسقف إيبارشية أبنوب والفتح

نعى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، الأنبا لوكاس، أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، رئيس دير الشهيد مارمينا العجايبى المعلق بجبل أبنوب، والذي توفى مساء السبت عن 72 عامًا.

وقدم محافظ أسيوط تعازيه لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة إيبارشية أبنوب والفتح ولجميع شعب الكنيسة الأرثوذكسية وللبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرسة، بطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد المحافظ أن الفقيد الراحل لعب دورهًا مهمًا في النهوض بالكنيسة الأرثوذكسية بأسيوط وفي المشاركة المجتمعية وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن، لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.