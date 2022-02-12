بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي قنا

أصيب 3 أشقاء، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا - نجع حمادي» الصحراوي الغربي أمام الشركة اليابانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارا بإصابة محمود محمد الدسوقي، 27 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقيه محمد، 30 عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، وطه 25 عاما، بآلام في الظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.