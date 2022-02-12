السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي قنا

اسعاف
اسعاف

أصيب 3 أشقاء، مساء اليوم السبت، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «قنا -  نجع حمادي» الصحراوي الغربي أمام الشركة اليابانية بقرية المراشدة التابعة لمركز الوقف، شمالي محافظة قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا إخطارا بإصابة محمود محمد الدسوقي،  27 عاما، باشتباه كسر بالقدم اليمنى، وشقيقيه محمد،  30 عاما، اشتباه كسر بالكتف الأيمن، وطه  25 عاما، بآلام في الظهر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام،  وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

يحتاج 36 مليونًا.. الباز يدعو للتبرع للطفل مصطفى وليد لزرع جهاز هضمي

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

تجمد الفكر

حسين دعسة

شرارة وقرقعة ونذر الحرب.. على الطريقة الروسية /الأمريكية

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

صور

حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها