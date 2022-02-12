إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين بالإسماعيلية

أصيب شخصين في حادث تصادم وقع مساء اليوم السبت، بين سيارتين على طريق 30 يونيو على مدخل الصالحية الجديدة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

كان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق 30 يونيو على مدخل الصالحية الجديدة في اتجاه القاهرة بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين إصابة كلًا من “أحمد سمير على 38 سنة” مُقيم في السويس وأصيب بكسر مضاعف في الساقين وجرح قطعي 3سم باليد اليمنى و"سعد جاد محمود 22 سنة" يقيم في السويس ومصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمة بالوجه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.