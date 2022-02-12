السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخصين في حادث تصادم بين سيارتين بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصين في حادث تصادم وقع مساء اليوم السبت، بين سيارتين على طريق 30 يونيو على مدخل الصالحية الجديدة في نطاق محافظة الإسماعيلية.

كان اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من إدارة تأمين الطرق يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق 30 يونيو على مدخل الصالحية الجديدة في اتجاه القاهرة بنطاق محافظة الإسماعيلية. 

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتبين إصابة كلًا من “أحمد سمير على 38 سنة” مُقيم في السويس وأصيب بكسر مضاعف في الساقين وجرح قطعي 3سم باليد اليمنى و"سعد جاد محمود 22 سنة" يقيم في السويس ومصاب باشتباه مابعد الارتجاج واشتباه كسر بالساق اليسرى وكدمة بالوجه.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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وائل لطفي

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