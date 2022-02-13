ننشر آليات الحصول على نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين 2022

«سيارات المعاقين» هي واحدة من آليات مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، لقضاء احتياجاتهم بسهولة ويسر، حيث يعتمد أغلبيتهم على السيارات المجهزة طبيًا لتكون عونا لهم وبديل عن ركوب وسائل النقل العادية غير المجهزة لاستيعابهم، لذا تزداد محركات البحث على شبكة الإنترنت حول نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين.

نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين

يمكنك معرفة نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين من خلال الدخول عبر رابط وزارة الصحة والسكان المجالس الطبية المتخصصة، والتى يمكنك الوصول إليها من هنا.

لمعرفة نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين، ثم يقوم المعاق بكتابة الرقم القومى الخاصة به وكلمة المرور لمعرفة النتيجة.

حجز كشف طبى للحصول على سيارات المعاقين

وفي ذات السياق، يمكنك حجز كشف طبى لتقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لخدمة المعاقين، والذي يمكنك الدخول اليه عبر الرابط التالي: "هنا".

ثم تقوم بملئ البيانات التالية:

الرقم القومي

رقم بطاقة الخدمات المتكاملة

الاسم

تاريخ الميلاد

نوع الإعاقة

محافظة السكن

الحالة الاجتماعية

النوع

الوظيفة

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

كما أكدت وزارة الصحة أنه للحصول على الكشف الطبى لسيارات المعاقين، يجب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية: