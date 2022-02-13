الأحد 13 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ننشر آليات الحصول على نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين 2022

سيارات المعاقين
سيارات المعاقين

«سيارات المعاقين» هي واحدة من آليات مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، لقضاء احتياجاتهم بسهولة ويسر، حيث يعتمد أغلبيتهم على السيارات المجهزة طبيًا لتكون عونا لهم وبديل عن ركوب وسائل النقل العادية غير المجهزة لاستيعابهم، لذا تزداد محركات البحث على شبكة الإنترنت حول نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين.

 

نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين 

يمكنك معرفة نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين من خلال الدخول عبر رابط وزارة الصحة والسكان المجالس الطبية المتخصصة، والتى يمكنك الوصول إليها من هنا.

لمعرفة نتيجة الكشف الطبى لسيارات المعاقين، ثم يقوم المعاق بكتابة الرقم القومى الخاصة به وكلمة المرور لمعرفة النتيجة.

حجز كشف طبى للحصول على سيارات المعاقين 

وفي ذات السياق، يمكنك حجز كشف طبى لتقديم للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك لخدمة المعاقين، والذي يمكنك  الدخول اليه عبر الرابط التالي: "هنا".

 ثم تقوم بملئ البيانات التالية:

  • الرقم القومي
  • رقم بطاقة الخدمات المتكاملة
  • الاسم
  • تاريخ الميلاد
  • نوع الإعاقة
  • محافظة السكن
  • الحالة الاجتماعية
  • النوع
  • الوظيفة
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خطوات حجز موعد لإجراء كشف طبي لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

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رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2022

استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 

كما أكدت وزارة الصحة أنه للحصول على الكشف الطبى لسيارات المعاقين، يجب استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وأن يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:

  1. البيانات الشخصية: الرقم القومي –رقم بطاقة الخدمات المتكاملة - الحالة الاجتماعية -العنوان - الوظيفه – رقم التليفون.
  2. اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية «حركية – سمعية – بصرية – ذهنية – نفسيه – أمراض دم – أمراض قلب».
  3. اذا كان المعاق قاصرًا أو غير كامل الأهلية يتم تسجيل البيانات الآتية: (اسم ولي الأمر/الوصي – الرقم القومي - صفته).
  4. اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالإسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).
  5. اختيار تاريخ الكشف الطبي.
  6. اختيار الجمرك المطلوب «الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه».
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رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

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