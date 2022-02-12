حصاد مجلس الوزراء اليوم.. «مدبولى» يتابع سير الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة

شهد مجلس الوزراء، اليوم، العديد من الفعاليات وتسلط “الدستور” الضوء على أبرز تلك الفعاليات والأنشطة ومنها:

حرصت الدولة المصرية على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية، وذلك من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن العابرة،علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة في العالم، وتعظيم مكانتها من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجستي عالمي في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس، هذا بالإضافة إلى ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية، ووضع مجموعة من الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، ليصاحب ذلك طفرة في معدل إيرادات القناة، وعدد السفن العابرة من خلالها.

وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية فى حركة التجارة العالمية، بفضل مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، وجذب المنطقة الاقتصادية للاستثمارات العالمية، وذلك بعد تحقيق وقائع ومؤشرات غير مسبوقة في تاريخها.



https://www.dostor.org/3712096



بدأ رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم السبت، جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، وتحتوي المرحلة الأولى التي تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على 6 أحياء سكنية.

وتعد أهم المشروعات الجارية بها من بينها، حي المال والأعمال على مساحة 170 فدانًا يتكون من 19 برجًا إداريًا وسكنيًا وفندقيًا، بالإضافة إلى البرج الأيقوني ويشمل الحي مدارس ومطاعم ومستشفى، والنهر الأخضر على مساحة 779 فدانًا مقسمة مساحات خضراء وممرات للدراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية ومشروعات استثمارية مستقبلية.

بجانب الحي الحكومي على مساحة حوالي 150 فدانًا مكونة من مبنى مجلس الوزراء ويضم الحي أيضًا 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة.

https://www.dostor.org/3712100

وتفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أروقة مبنى مجلس النواب ومبنى مجلس الشيوخ، حيث اطلع من اللواء إيهاب الفار، رئيس الهندسية للقوات المسلحة، على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية لمبنى مجلسي النواب والشيوخ، كما تعرف على موقف تنفيذ الأعمال الاعتيادية، وقام رئيس الوزراء بجولة في أنحاء القاعات الرئيسية، وصالات الاستقبال، والمكاتب الرئيسية.

https://www.dostor.org/3712346

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، موقف الأعمال الجاري تنفيذها في الحي السكني الثالث R3 ، ومنطقة الأعمال المركزية.

واستمع الدكتور مصطفي مدبولي لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول ما يتم تنفيذ من أعمال بالحي السكني الثالث R3.

وتفقد رئيس الوزراء نماذج للأعمال التى انتهى تنفيذها بالفعل فى العمارات السكنية، والفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة والخامسة المعروفة بالـ "المقصد"، التي تضم 485 مبنى فيلات، و952 وحدة.

كما تفقد أعمال التشجير والتبليطات للطرق الخارجية للحي، والمرور بمنطقة خدمات الحي السكني الثالث التي تضم المسجد، والسوق التجارية ومبنى الحضانة بالمجاورة الأولى، ومجمع المطاعم بالمجاورة الثامنة، والمدارس التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وعددها 6 مدارس.



https://www.dostor.org/3712526