يحتاج 36 مليونًا.. الباز يدعو للتبرع للطفل مصطفى وليد لزرع جهاز هضمي

دعا الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، المواطنين للتبرع للطفل مصطفى وليد سيد محمد، لزراعة جهاز هضمي كامل.

وقال الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إن الطفل مصطفى وليد سيد محمد، بحاجة لزراعة جهاز هضمي كامل، بتكلفة 36 مليون جنيه، وصل إجمالي التبرعات في 4 بنوك بحساب باسم الطفل 200 ألف جنيه.

وقالت والدة الطفل، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، إن ابنها يحتاج عملية بـ2 مليون و73 ألف دولار، وأدوية شهرية 3 آلاف دولار.

وكشفت عن أن حالة مصطفى تزداد سوءًا، مردفة: "لا ننام من صريخه بسبب الألم، وضعه يزداد سوءًا".