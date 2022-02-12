السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل لقاء وزير السياحة ومحافظ جنوب سيناء لمناقشة استضافة «COP27»

جانب من الاجتماعات
جانب من الاجتماعات

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحةً والآثار واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً موسعاً مع مجموعة من المستثمرين السياحيين، لمناقشة الاستعدادات والتجهيزات السياحية في مدينة شرم الشيخ لاستضافة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27، بحضور رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وقيادات بنوك كل من مصر والأهلي والتجاري الدولي، عدد من قيادات الوزارة والمحافظة. 

جاء ذلك خلال الزيارة الحالية للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لمدينة شرم الشيخ.

واستهل الدكتور خالد العناني الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استثمار هذا المؤتمر بما يساهم في دفع صناعة السياحة في مصر، وتحويل قطاع السياحة المصري إلى الأخضر من أجل تحقيق الاستدامة السياحية، واصفاً هذا المؤتمر بمثابة أكبر حملة دعائية لمدينة شرم الشيخ وللسياحة المصرية ككل.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة سبل التيسير على المشروعات السياحية المتعثرة في المدينة للانتهاء منها قبل انعقاد المؤتمر في إطار العمل على رفع الطاقة الفندقية بالمدينة.

بالإضافة إلى أنه تم بحث إمكانية ومدي الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري لدعم القطاع السياحي في عملية تحول المنشآت الفندقية الى الأخضر، وكذلك لرفع كفاءة خدمة الإنترنت بها لتكون خدمة فائقة السرعة، حيث سيكون ذلك أحد المعايير الخاصة بتصنيف المنشآت الفندقية.

كما تطرق الاجتماع الى الحديث عن أهمية وضع تصور متكامل لتوفير محطات تموين السيارات بالطاقة الصديقة للبيئة داخل شرم الشيخ.

وفى نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عقد اجتماعات تنسيقية بصفة دورية لمتابعة مستجدات الأعمال بهذا الشأن.

يشار إلى أن وزير السياحة والآثار قال إن عام ٢٠٢٢ هو عام هام بالنسبة لمدينة شرم الشيخ، حيث ستشهد العديد استضافة مؤتمر ال COP27 وكذلك مشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين وفقاً لمفاهيم الاستدامة البيئية وبما يحافظ على طبيعة البيئة المحيطة. 

وأوضح وزير السياحة والآثار أنه يتم حالياً وضع خطة عمل وآليات لتحويل مدينة شرم الشيخ بمدينة خضراء صديقة للبيئة تحافظ على الموارد الطبيعية والنظم البيئية من خلال حصول المنشآت الفندقية والسياحية ومراكز الغوص الموجودة بها على شهادة من إحدى المنظمات الدولية أو المحلية المعتمدة تفيد قيامها بتطبيق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء صديقة البيئة وفقاً لمفهوم السياحة المستدامة.

وأضاف أنه جار أيضاً العمل على أن تكون وسائل النقل المختلفة التي تعمل داخل مدينة شرم الشيخ وسائل الصديقة للبيئة.

وأكد وزير السياحة والآثار على أن ذلك سيكون المرحلة الأولى من الاتجاه نحو تحويل القطاع السياحي المصري بأكمله إلى قطاع صديق للبيئة وهو ما سيساهم بالطبع في الحد من التغيرات المناخية من أجل السياحة المستدامة.

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وائل لطفي

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