السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فائدة جديدة.. دراسة تؤكد شرب القهوة مفيد لصحة الكبد

صورة أرشفية
صورة أرشفية

يعتبر شرب القهوة من المشروبات الشهيرة في العالم، حيث يتربع على عرش المشروبات استهلاكًا، فمؤخرًا توصل عدد من الباحثون لفائدة جديدة للقهوة للكبد.

 

درس الباحثون بيانات حوالي 4500 مريض شاركوا في الاستطلاع في 2017-2018. حيث كان يبلغون من العمر 20 عامًا أو أكثر بمتوسط ​​48 عامًا؛ 73٪ يعانون من زيادة الوزن، وهو ما يقارب المعدل العالمي، حسبما ذكر موقع "WebMD" الطبي.

 

أكد الباحثون، أن أولئك الذين شربوا أكثر من ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا لديهم مقياس أقل لتصلب الكبد، حيث يُقاس بما يعرف بالكيلوباسكال، فتصلب الكبد الذي يزيد عن 9.5 كيلو باسكال هو علامة على التليف.

 

دراسة تؤكد أن القهوة تساهم في الحماية من خطر الإصابة بتصلب الكبد

قال ناثان ديفيز، أستاذ الكيمياء الحيوية في معهد الكبد وصحة الجهاز الهضمي في كلية لندن الجامعية، إن الدراسة الجديدة، وجدت أن القهوة تبدو وكأنها تحمي من أمراض الكبد المزمنة.

 

وأشار الباحثون، إلى أنه في حين أن أنواع القهوة والتخمير المختلفة تؤثر على كمية الكافيين في الكوب، فإن جميع أكواب القهوة في هذه الدراسة تمت معالجتها بنفس الطريقة، وثبتت فعاليتها في حماية الكبد من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد.

 

تحتوي القهوة على مادة الكافيين، وهو منشط للجهاز العصبي المركزي معروف بقدرته على محاربة التعب وزيادة مستويات الطاقة، الأمر الذي يساهم في تعزيز مستويات الطاقة.

 

كما تشير بعض الأبحاث إلى أن تناول القهوة بانتظام يمكن أن يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني على المدى الطويل.

 

وأضافت الأبحاث إلى أن القهوة قد تساعد في الحماية من بعض الاضطرابات التنكسية العصبية ، بما في ذلك مرض الزهايمر ومرض باركنسون، كما مكن أن تغير القهوة تخزين الدهون وتدعم صحة الأمعاء ، وكلاهما قد يكون مفيدًا لإدارة الوزن.

التصلب المتعدد الكافيين القهوة الزهايمر زيادة الوزن مرض السكري

رئيس التحرير

وائل لطفي

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