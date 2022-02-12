حجز المتهمين بالشروع في قتل سائق بالخصوص 24 ساعة

قررت نيابة الخانكة، اليوم السبت، حجز 3 أشخاص 24 ساعة لحين وصول التحريات الأمنية على خلفية اتهامهم بالشروع فى قتل سائق أثناء سرقته بالإكراه بمنطقة الخصوص .

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين، وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عاطلين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى في السرقة بالإكراه، وأقروا بسرقتهم مبلغ مالى من المجنى عليه بالإكراه أثناء استقلالهم التوك توك معه وعندما حاول اعتراضهم اعتدوا عليه بسلاح أبيض “مطواة”.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة الخصوص من سائق يتهم 3 أشخاص بسرقة مبلغ مالى منه بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض وعندما اعترضهم اعتدوا عليه بسلاح أبيض محدثين له عدة جروح وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمنطقة محل الواقعة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.