روسيا تسلم مذكرة للملحق العسكري الأمريكي بشأن حادث غواصة جزر الكوريل

قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم، إن موسكو سلمت مذكرة للملحق العسكري الأمريكي تتعلق بحادث الغواصة الأمريكية، التي تعمل بالطاقة النووية في المياه الروسية بالقرب من جزر الكوريل.

ونقلت وكالة (تاس) الروسية عن الوزارة قولها "في 12 فبراير، تسلم ممثل مكتب الملحق العسكري لقضايا الدفاع بالسفارة الأمريكية في موسكو مذكرة في المديرية الرئيسية للتعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية بشأن انتهاك غواصة نووية أمريكية لحدود الدولة الروسية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إبلاغ ممثل وزارة الدفاع الأمريكية بأن تصرفات الغواصة الأمريكية تعتبر انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وشكلت الأعمال الاستفزازية للغواصة الأمريكية تهديدًا للأمن القومي لروسيا.

وتحث وزارة الدفاع الروسية الولايات المتحدة على اتخاذ خطوات لتجنب مثل هذه المواقف في المستقبل. تحتفظ الوزارة بحقها في استخدام جميع الإجراءات في مياهها الإقليمية لضمان أمن روسيا.

وفقًا للوزارة، فقد تم اكتشاف غواصة من طراز فرجينيا تابعة للبحرية الأمريكية في 12 فبراير 2022 في الساعة 10.40 (بتوقيت موسكو) في منطقة مناورات أسطول المحيط الهادئ بالقرب من جزيرة إيتوروب بجزر الكوريل.

وبموجب الوثائق الإرشادية حول حماية حدود الدولة الروسية في البيئة تحت الماء، استخدم طاقم فرقاطة أسطول المحيط الهادئ المارشال شابوشنيكوف الوسائل المناسبة.

وقالت الوزارة إن الغواصة الأمريكية بدأت بمحاكاة ذاتية الدفع لتقسيم الصورة المستهدفة على الرادار ووسائل التحكم الصوتي إلى جزأين وتراجعت عن المياه الإقليمية الروسية بأقصى سرعة، وفقا للوزارة.