السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فرنسا تحث مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا

ماكرون
ماكرون

حثت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، مواطنيها على عدم السفر إلى أوكرانيا، بسبب مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا.
وأضافت الوزارة- في بيان نقلته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية- أنه في سياق التوترات التي أحدثها تمركز القوات الروسية على حدود أوكرانيا، يوصى بتوخي المزيد من اليقظة، ولا ننصح بشدة بالسفر إلى المناطق الحدودية الشمالية والشرقية.
وأشارت الوزارة إلى أنه ينصح بتأجيل جميع الرحلات إلى أوكرانيا، مضيفة أنه سيتم مواصلة تحديث هذه التوصيات وفقًا للمعلومات المتاحة.
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة وبريطانيا حثتا رعاياهما على الإجلاء من أوكرانيا في ظل مخاوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا قد يحدث "في أي وقت"، وحذت حذوهما دول أخرى.

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