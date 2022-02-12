الأهلي يكشف مصير موسيماني بعد الفوز ببرونزية كأس العالم للأندية

قال سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، إن النادي الأهلي يستهدف الفوز بأكبر عدد من البطولات على المستوى القاري، لافتًا إلى أن بيتسو موسيماني، المدير الفني، نجح في حصد 2 بطولة إفريقية، 2 سوبر إفريقي، برونزيتين، في فترة وجيزة، مؤكدًا أن موسيماني يسير في اتجاه تحقيق أهداف الأهلي، بنسب تتجاوز عددًا من المدربين الكبار.

ولفت المدير التنفيذي للأهلي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، إلى أن مجلس إدارة الأهلي سيتخذ قراراته في ضوء أهداف محددة.

ونجح النادي الأهلي في الحصول على المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، عقب فوزه على الهلال السعودي.