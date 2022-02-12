السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز: مصر أصبحت نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا في حرية العبادة

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز رئيس  مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ترسخ مبادئ حرية العبادة والتسامح الديني وقبول الآخر، وهذه الحالة أصبحت نموذجًا يحتذى به إقليميًا ودوليًا، وهذا ما أكدته وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، وهي وزيرة دولة كبيرة ولا تنافق وهذا أمر حقيقي جدًا.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار": "مصر منذ اللحظة الأولى في جمهورية  30 يونيو بنيت بمسلمين ومسيحيين والكل دفع تمن وضحى وكان يشعر بنفس الخوف والقلق والكل عمل من أجل إنهائه فالجميع شركاء في جمهورية 30 يونيو".

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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