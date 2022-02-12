السبت 12 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تشيلسي بطلًا لكأس العالم للأندية للمرة الأولى

جريدة الدستور

وج فريق تشيلسي الإنجليزي ببطولة كأس العالم للأندية" الإمارات ٢٠٢١" للمرة الأولى في تاريخه بانتصاره الصعب والمثير على بالميراس البرازيلي بهدفين لهدف في المباراة النهائية التي جمعتهما على ستاد محمد بن زايد.

الشوط الأول اتسم بالندية والحماس بين لاعبي الفريقين، دون وجود فرص خطرة على أي من المرميين.

وقام توخيل مدرب تشيلسي بإشراك كريستيان بوليسيتش بدلًا من ماسون ماونت في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، أطلق تياجو سيلفا تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجوار مرمى بالميراس بقليل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بين الفريقين.
 

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