السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ننشر أسماء الأطفال المصابين بحالات تسمم بسبب غزل البنات في الصف

تسمم
تسمم

كشف التقرير الطبي الصادر من معهد السموم بالجيزة، أسماء 6 أطفال أصيبوا بحالات تسمم  بمركز الصف بالجيزة عقب تناول غزل البنات.

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا يفيد بإصابة 6 أطفال بحالة تسمم بقرية الجزيرة الشقراء بالصف وتم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

وبإجراء التحريات تحت إشراف العقيد تامر صالح مفتش مباحث فرقة الشرق، والمقدم محمد العشري رئيس مباحث مركز شرطة الصف، تبين إعياء 6 أطفال، وهم مصطفى رضا عبدالحميد 3 سنوات ورودينا سيد أحمد 7 سنوات ومحمد أحمد عادل 4 سنوات وناجى محمد نافع 4 سنوات ويوسف سعد محروس 9 سنوات ويوسف أحمد سيد 6 سنوات وشعورهم بمغص وقيئ، وبسؤال أهلية الأطفال قرروا إصابتهم بحالة تسمم غذائي إثر تناولهم غزل البنات، وتم تحويلهم إلى معهد السموم لتلقي العلاج اللازم. 

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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