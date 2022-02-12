إصابة 5 طلاب أجانب في انقلاب سيارة بالسويس

أصيب 5 طلاب يحملون جنسية دولة كازاخستان في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق "السويس_ الإسماعيلية"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مستشفى السويس العام لتلقي العلاج.

وتلقت شرطة النجدة إخطارًا من مرفق إسعاف السويس يفيد انقلاب سيارة ملاكي عند صينية نفق الشهيد أحمد حمدي، ووجه الدكتور محمد طنطاوي مدير المرفق 6 سيارات إسعاف لمرفق لموقع الحادث وانتقلت قوة من إدارة تأمين الطرق لموقع الحادث، وأفادت المعاينة المبدئية أن سيارة ملاكي رقم ه‍ و أ 9257، يستقلها 5 طلاب بجامعة الأزهر يحملون الجنسية الباكستانية، وأن السرعة الزائدة وعدم تقدير المسافات السبب وراء الحادث إذ انحرفت عجلة القيادة في يد السائق وانقلبت السيارة.

وأسفر الحادث عن إصابة 5 طلاب هم: أولجاس طور سين بي، 14 عامًا، مصاب بكسر بالعمود الفقري، وراحت طور سين بي 15 عامًا مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد علي حمن 15 عامًا مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وكذا أصيب قالي ساغات 21 عامًا، وباغدات كارديف 25 عامًا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بينما رافقهم عادل توربيك بن مقصد 24 عامًا مترجم خلال نقلهم بسيارات الإسعاف لتسهيل التواصل معهم.