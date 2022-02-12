السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يحذر بوتين من رد حاسم وسريع حال غزو أوكرانيا

بايدن
بايدن

حذّر الرئيس الأمريكي، جوزيف بايدن، اليوم السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من "رد حاسم وسريع" إذا "غزت" روسيا الأراضي الأوكرانية، مشددًا على استعداد واشنطن لأي سيناريو، خلال محادثة هاتفية جرت بين الرئيسين، وفقًا لما أفاد البيت الأبيض.

وذكر بيان بشأن الاتصال، نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: “كان الرئيس بايدن واضحًا في أنه إذا نفّذت روسيا غزوًا آخر لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا سترد بشكل حاسم وتفرض تكلفة سريعة وحادة على روسيا"، مؤكدًا أنَّ شن غزو روسي آخر على أوكرانيا قد يؤدي إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق، ويُضعف موقف روسيا.

وأضاف البيان أن بايدن "كان واضحًا مع الرئيس بوتين في أنه بينما تبقى الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في الدبلوماسية، بتنسيق كامل مع حلفائنا وشركائنا، فنحن مستعدون بالمثل لأية سيناريوهات أخرى".

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

صور

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها