«بها أثار ضرب».. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد طليقها بالعجوزة

ضربات متتالية افقدت ربة منزل السيطرة، فسقطت على الأرض لتلقى مصرعها عقب وصلة ضرب تعرضت لها على يد طليقها، بعدما كشفت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة لغز الجريمة.

البداية بتلقي اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع الشمال، يفيد العثور على سيدة متوفية داخل شقة بالعجوزة، وعلى الفور انتقل اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة لمكان الحادث، وتبين وجود جثة ربة منزل وبه اثار ضرب في أماكن متفرقة من جسدها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بقيادة العقيد مصطفي خليل مفتش مباحث قطاع الشمال، وتبين أن طليق المجنى عليها وراء ارتكاب الواقعة، وقام بالتعدى عليها ضربًا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم محمد مجدي رئيس مباحث العجوزة من إلقاء القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.