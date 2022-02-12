قائمة «معًا نتمير» تعلن ملامح برنامجها في انتخابات المهندسين بالغربية

أعلنت قائمة "معًا نتمير"، المرشحة للتجديد النصفي لنقابة المهندسين بطنطا، التي يأتي علي رأسها الدكتور مهندس تامر الكوراني عن أبرز ملامح برنامجها الذي يرعب أعضاؤها في تنفيذه حال نجاحهم، وشمل: "تحول رقمى عن طريق التحول الالكترونى للخدمات النقابية و رفع كفاءة النظام الادارى و النقابى، ومساندة المهندسين للمهندسين فى مجال التدريب و التوظيف وتقديم رعاية افضل صحيًا و اجتماعيًا، وتطوير نادى المهندسين بالمحلة، واستكمال انشاءات نادى المهندسين بطنطا".

وأكد الكوراني سعيه وقائمته لوضع نقابة المهندسين علي الطريق الصحيح وإستكمال ما بدأه الأجيال السايقة نحو مستقبل أفضل للمهندسين، مضيفًا أنهم وضعوا نصب أعينهم الخدمات التي يتمني المهندشين أن تقدمها لهم النقابة خلال الفترة المقبلة وأنه وأعضاء القائمة يأملون النجاح في إحداث نقلة نوعية للخدمات التي تُقدم للمهندسين داخل وخارج النقابة.

واشتعلت المنافسة في نقابة المهندسين بالغربية، عقب إغلاق باب الترشح والطعون، وتقدم علي كافة المقاعد 54 مهندسًا ليشكلون مجلس للنقابة مكون من من أعضاء، رئيس وسبعة أعضاء إلي جانب المقاعد التي لن يجري عليها إنتخابات.

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية الجمعة المقبل على مقعد الرئيس وعلى نصف مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، تقدم للترشح على مقعد رئيس النقابة ٨ مرشحين، ليفوز واحد فقط، كما تقدم للترشيح على مقاعد الاعضاء 46 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد مقسمة كالتالى ٣ مقاعد لتخصص الهندسة الكهربية و مقعدان لتخصص الهندسة المدنية، ومقعد واحد لتخصص الهندسة المعمارية، والمقعد السابع يتنافس عليه كل من مرشحى شعبة النسيج وشعبة البترول والتعدين.

وأبرز المرشحين على مقعد الرئيس أمانى هاشم، رئيس قطاع بشركة كهرباء جنوب الدلتا وعادل توفيق، النقيب الحالي بالتعيين بعد حبس النقيب الأسبق، إضافة للدكتور تامر الكورانى، أمين عام النقابة الفرعية بالغربية، رئيس قسم هندسة الإنشاءات بهندسة طنطا.

وعلى مقاعد الاعضاء تبرز عدة أسماء منها محمد أيوب الأستاذ المساعد بهندسة طنطا، ونادية حسونة، رئيس حي ثان طنطا، وأسامة القطرى، عضو مجلس إدارة نادي سمنود، وثناء زهران رئيس قطاع الدلتا بالمقاولون العرب، ومنى فايز ومحمود عاطف ومحمد خطاب.