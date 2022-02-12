السبت 12 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

قائمة «معًا نتمير» تعلن ملامح برنامجها في انتخابات المهندسين بالغربية

نقابة المهندسين
نقابة المهندسين

أعلنت قائمة "معًا نتمير"، المرشحة للتجديد النصفي لنقابة المهندسين بطنطا، التي يأتي علي رأسها الدكتور مهندس تامر الكوراني عن أبرز ملامح برنامجها الذي يرعب أعضاؤها في تنفيذه حال نجاحهم، وشمل: "تحول رقمى عن طريق التحول الالكترونى للخدمات النقابية و رفع كفاءة النظام الادارى و النقابى، ومساندة المهندسين للمهندسين فى مجال التدريب و التوظيف وتقديم رعاية افضل صحيًا و اجتماعيًا، وتطوير نادى المهندسين بالمحلة، واستكمال انشاءات نادى المهندسين بطنطا".

22222c835d738-76c3-42ad-b592-3f38a75308df

وأكد الكوراني سعيه وقائمته لوضع نقابة المهندسين علي الطريق الصحيح وإستكمال ما بدأه الأجيال السايقة نحو مستقبل أفضل للمهندسين، مضيفًا أنهم وضعوا نصب أعينهم الخدمات التي يتمني المهندشين أن تقدمها لهم النقابة خلال الفترة المقبلة وأنه وأعضاء القائمة يأملون النجاح في إحداث نقلة نوعية للخدمات التي تُقدم للمهندسين داخل وخارج النقابة.

واشتعلت المنافسة في نقابة المهندسين بالغربية، عقب إغلاق باب الترشح والطعون، وتقدم علي كافة المقاعد 54 مهندسًا ليشكلون مجلس للنقابة مكون من من أعضاء، رئيس وسبعة أعضاء إلي جانب المقاعد التي لن يجري عليها إنتخابات.

222275ed2f35-c5ff-4420-8920-cb3955ea959b

ومن المنتظر أن تجرى انتخابات نقابة المهندسين بالغربية الجمعة المقبل على مقعد الرئيس وعلى نصف مقاعد أعضاء مجلس الإدارة، تقدم للترشح على مقعد رئيس النقابة ٨ مرشحين، ليفوز واحد فقط، كما تقدم للترشيح على مقاعد الاعضاء 46 مرشحًا يتنافسون على 7 مقاعد مقسمة كالتالى ٣ مقاعد لتخصص الهندسة الكهربية و مقعدان لتخصص الهندسة المدنية، ومقعد واحد لتخصص الهندسة المعمارية، والمقعد السابع يتنافس عليه كل من مرشحى شعبة النسيج وشعبة البترول والتعدين. 

وأبرز المرشحين على مقعد الرئيس أمانى هاشم، رئيس قطاع بشركة كهرباء جنوب الدلتا وعادل توفيق، النقيب الحالي بالتعيين بعد حبس النقيب الأسبق، إضافة للدكتور تامر الكورانى، أمين عام النقابة الفرعية بالغربية، رئيس قسم هندسة الإنشاءات بهندسة طنطا.

وعلى مقاعد الاعضاء تبرز عدة أسماء منها محمد أيوب الأستاذ المساعد بهندسة طنطا، ونادية حسونة، رئيس حي ثان طنطا، وأسامة القطرى، عضو مجلس إدارة نادي سمنود، وثناء زهران رئيس قطاع الدلتا بالمقاولون العرب، ومنى فايز ومحمود عاطف ومحمد خطاب.

قائمة نتمير تعلن اهم ملامح برنامجها الانتخابي نقابة المهندسين بالغربية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النصب باسم دين الله

الأكثر قراءة

تناولوا «غزل البنات».. إصابة 8 أطفال بتسمم غذائي في الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الأول 2022

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم ورقم الجلوس 2022

الآن رابط نتيجة الصف الثانى الثانوى 2022.. معرفة نتيجة تانية ثانوى بالألوان

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2022 برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2022.. خطوات معرفة نتيجة أولى ثانوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

المفكر التنويرى

سمر عادل

التوازن الاستراتيجى لمصر«2»

عفاف السيد

القصة فن مصرى قديم

محمود خليل

همس الشعوب عن «تدين الشباب والكبار» فى الستينيات

ماجد حبته

حيرة دولة الألف جزيرة

فيصل شمس

بارك الله فيك

حسين دعسة

هل تحدث الحرب؟ كل هذا التصعيد الروسي الأوكراني ينذر بالدمار

محمد عبدالعزيز

الهوا هوانا.. أم هواهم ؟

صور

مباراة الزمالك وبترو أتليتكو في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا

انتخابات الزمالك

تشييع جنازة شقيق الموسيقار عمر خيرت

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدعو رعاياها لمغادرة أوكرانيا

«إعلان الطوارئ وإرسال دعم».. كيف تعاملت إسرائيل مع مخاوف «حرب أوكرانيا»؟

وزير فلسطينى: تصعيد استيطانى غير مسبوق بالقدس الشرقية لتغيير معالمها