السبت 12 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

البحث عن سائق دراجة بخارية سقط في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

جثة
جثة

لقي شخص مصرعه مساء اليوم السبت، إثر اصطدام دراجة نارية كان يستقلها برصيف محور عدلي منصور بمدينة بني سويف، وسقط في ترعة الإبراهيمية، وتواصل أجهزة الإنقاذ النهري البحث عن جثة السائق. 

 

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية لأمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بإبلاغ الأهالي عن سقوط شخص من أعلى محور عدلى منصور فى ترعة الإبراهيمية، عقب تصادم دراجته البخارية برصيف المحور.

 

وعلى الفور هرعت سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ ، فيما هرعت قوات الإنقاذ النهرى للبحث عن الجثة داخل مياه الترعة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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